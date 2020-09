Le sette virtù del sapone di Marsiglia: gli usi che non ti aspetti

In casa non si può non avere il sapone di Marsiglia. Le sue proprietà aiutano ad avere spazi e biancheria praticamente privi di batteri. Vediamole nello specifico.

Toglie le macchie

Basta strofinare il sapone sulla zona macchiata e lasciar agire per qualche minuto. Dopo un buon risciacquo i capi saranno come nuovi.

Pulisce l’argenteria

Diluire il sapone di Marsiglia con dell’acqua demineralizzata in una bacinella, poi immergere l’argenteria e lasciar agire per circa mezz’ora. Si può agire con uno spazzolino nei punti di raccordo.

Disinfetta

Nel caso dei vestiti bastano un paio di scaglie nel cestello della lavatrice, in lavastoviglie possiamo sostituirlo con il detergente tradizionale. Possiamo anche usarlo per pulire piastrelle o piani di lavoro sciogliendolo in acqua calda.

Animali domestici

Se abbiamo animali domestici, dobbiamo creare un ambiente pulito e igienico, ma anche e soprattutto prenderci cura di loro. Il sapone di Marsiglia può essere un ottimo sostituto dei normali detergenti in commercio.

Profumatore

Con l'arrivo dell'autunno è tempo di pensare al cambio di stagione, oltre a munirci di scatole, il sapone potrà diventare un'arma per avere l’armadio profumato e funzionale. Per essere avvolti dal profumo della Provenza, possiamo mettere all'interno dei contenitori, dei sacchetti con il sapone di Marsiglia a scaglie. E se le ante non si chiudono bene o i cassetti non scorrono? Basta passare il sapone solido sulle cerniere o sulle guide e in un attimo l'armadio funzionerà come prima.

Make up

Le amanti del make up sempre attente alle ultime tendenze hanno nel loro beauty pennelli di ogni forma e grandezza che devono essere puliti spesso senza rovinare le setole delicate. Allora come fare? Il sapone di Marsiglia ci viene in soccorso, la miscela di acqua tiepida e detergente rimuoverà i residui di trucco lasciandolo le setole morbide.

Allontana le formiche

Piccole e insidiose è davvero difficile liberarsi delle formiche quando ci invadono casa, ma grazie al sapone di Marsiglia possiamo farlo in modo veloce e del tutto naturale. La miscela di acqua calda e sapone spruzzata sul pavimento o negli angoli di casa farà perdere le tracce agli insetti che in questo modo si allontaneranno.

Prodotti online

Sapone di Marsiglia Extra Puro

Scaglie di sapone di Marsiglia

Sapone di Marsiglia liquido

Acqua demineralizzata

Sacchetti organza

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.