Travolto ed ucciso dalla motozappa, choc in un terreno: inutili i soccorsi

SAN MARCELLO - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a San Marcello, in zona Montelatiere, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita mentre stava lavorando il suo terreno. Per cause da chiarire, la motozappa lo avrebbe schiacciato contro un albero, non lasciandogli scampo. Sul posto gli operatori del 118, l'eliambulanza, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per il 70enne non c'è stato niente da fare.