WikiWelfare, l'app che informa sulle politiche sociali del Comune

FALCONARA - Dal mese di febbraio, su iniziativa dell’Ambito territoriale sociale 12, è possibile usufruire di un nuovo servizio sul territorio, che tiene aggiornati i cittadini sui servizi disponibili, sui contributi erogati, sui bandi in uscita. Da App Store o PlayStore si può infatti scaricare WikiWelfare, l’app delle opportunità sociali. L’obiettivo è inviare agli utenti comunicazioni in tempo reale. Attraverso l’App infatti riceveranno una notifica ogni qualvolta l’Ats 12 attiverà azioni di politiche sociali loro rivolte. L’Ambito comprende i Comuni di Falconara (capofila), Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi.

L’app ha un utilizzo molto semplice, per questo è adatta anche ad un pubblico meno avvezzo alla tecnologia. Per scaricare l’App è sufficiente inquadrare il QR-code riportato sulle locandine o procedere su App Store e PlayStore. Poi è sufficiente selezionare: una o più Regioni (per le quali si vogliono ricevere notizie), uno o più Comuni (per i quali si vogliono ricevere notizie), le aree tematiche come sostegno al reddito, famiglia e figli, assistenza e cura.