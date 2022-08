La fiera diventa un "ambulatorio": cinque giorni di check up gratuiti

SENIGALLIA - Da martedì 30 agosto, fino a domenica 4 settembre la Campionaria si trasforma in un vero e proprio spazio dedicato alla salute della terza età. Grazie al progetto di CNA Pensionati "Vitattiva, una piazza per la longevità", sarà possibile poter effettuare uno checkup gratuito con i medici dell'INRCA di Ancona.

Il programma

30/08 – Dermatologia

31/08 – Cardiologia

01/09 – Geriatria

02/09 – Diabetologia

03/09 – Clinica Medica e Geriatrica

04/09 - Neurologia

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00, i professionisti del noto istituto di ricerca geriatrica, saranno a disposizione per consulti medici, controlli o semplici confronti sul proprio stato di salute. Ma non finisce qui. Il progetto di CNA Pensionati in Campionaria si arricchisce infatti anche di un incontro dedicato proprio alla terza età.

Sabato 3 settembre alle ore 18 sarà ospite di un incontro la UISP MARCHE APS Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale. Un incontro dal titolo “La bellezza della terza età” che offrirà un momento di confronto e di condivisione su come mantenersi attivi ed in salute anche nella terza età. Promuovendo un’attività fisica e delle sane abitudini di vita si può vivere in maniera più positiva la propria salute e il proprio corpo diminuendo il senso di isolamento sociale e migliorando le condizioni emotive di chi si avvicina a questa esperienza: la vecchiaia non è una malattia, è solo una parte del percorso di vita di una persona; il vero invecchiamento sta nella rinuncia ad utilizzare il proprio corpo, anche come tramite di comunicazione con gli altri.

Interverranno: Giancarlo Sperindio presidente regionale CNA pensionati Marche, Sergio Giacchi segretario regionale CNA Pensionati, Paolo Carli, Presidente CNA Pensionati Ancona, Marta Santoni segretario CNA Pensionati Ancona, Simone Ricciatti presidente regionale UISP Marche aps, Stefano Squadroni, responsabile politiche per la promozione della salute UISP Marche aps.

Un progetto realizzato con la collaborazione di IRCCS INRCA di Ancona, Associazione Amici Del Geriatrico Inrca, Sanidoc, Legambiente e Uisp Marche. E con il contributo del confidi Uni.co e il patrocinio del Comune di Senigallia.