Test e vaccinazioni anti-HPV gratuite per le 25enni di Ancona

ANCONA - “Se davvero ti vuoi bene non perdere l’ultima occasione per vaccinarti gratuitamente contro l’HPV”: questo lo slogan per le 25enni che riceveranno questi giorni il primo invito per lo screening del collo dell’utero. La UOC Screening Oncologici ha appena spedito 2000 inviti alle ragazze nate nel 1999. Come avvenuto negli anni scorsi, alle venticinquenni residenti nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona viene offerta, in occasione del primo invito a sottoporsi a Pap test di screening, la possibilità di effettuare gratuitamente la vaccinazione anti HPV.

Il vaccino attualmente utilizzato nelle Marche è efficace nei confronti di 9 sierotipi di HPV ad alto rischio: riduce del 90% i tumori del collo dell’utero e di circa l’80% gli altri tumori HPV correlati. Il vaccino ha lo scopo di prevenire l’infezione quindi è raccomandato ed offerto gratuitamente a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi a partire dal dodicesimo anno di vita, quindi prima di iniziare l’attività sessuale.

Dal 2020 la Regione Marche ha esteso l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti HPV alle ragazze di 25 anni non vaccinate in precedenza, in occasione della prima chiamata per lo screening del tumore del collo dell’utero; questo perché il vaccino ha dimostrato di avere un’ottima efficacia anche dopo l’inizio dell’attività sessuale. Per poter aderire alla vaccinazione è necessario recarsi presso le sedi vaccinali della propria zona di residenza.