Vaccinazione antitetanica: perché, quando e dove ad Ancona e provincia

ANCONA - Il tetano è una grave malattia causata dalla tossina del batterio Clostridium tetani che può entrare nel corpo attraverso una ferita anche banale, ferite cutanee o escoriazioni contaminate con terreno, feci animali o umane, morsi di animale, punture di insetti, spine di rose, attività quotidiane comuni come ad esempio fare giardinaggio, ecc.. I principali rischi sono una malattia grave tale da richiedere una ospedalizzazione prolungata e nei casi più estremi portare anche alla morte. La vaccinazione fornisce un'efficace protezione contro il tetano, stimolando il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici.

La vaccinazione antitetanica per massimizzare la copertura e garantire una protezione maggiore è spesso combinata con i vaccini della difterite e della pertosse. Il calendario vaccinale prevede un ciclo di base di 3 dosi ed un richiamo ogni 10 anni per garantire una protezione costante nel corso della vita. E’ quindi importante per gli adulti effettuare un richiamo della vaccinazione antitetanica ogni 10 anni e tenere sempre disponibile tra i propri documenti il cartellino rilasciato dai servizi vaccinali in occasione della somministrazione.

