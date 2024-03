Uova e colombe per i bambini malati: Pasqua più dolce al Salesi

ANCONA - La Pasqua si fa più dolce con le uova di cioccolato e le colombe solidali della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Anche quest’anno il piacere dei dolci tipici di una delle festività più golose, si tramuta in un gesto concreto a sostegno delle molteplici attività e dei progetti che ogni giorno i vedono impegnati in corsia i professionisti della Fondazione, con l’obiettivo di spezzare la routine scandita dai ritmi ospedalieri e di regalare momenti di gioia ai piccoli ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

L’uovo di cioccolato con sorpresa, la colomba, gli ovetti e un tenero orsetto, possono essere ancora acquistati nella sede della Fondazione Ospedale Salesi Onlus in via Enrico Toti 4, ad Ancona. Inoltre, martedì, in vista dell’approssimarsi della Pasqua, gli operatori della Fondazione saranno presenti con un banchetto all’ingresso dell’Ospedale Salesi di Ancona per consentire di effettuare gli ultimi acquisti che permetteranno di unire il piacere del gusto a quello di fare beneficenza.

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus è sempre al fianco dei bambini malati e delle loro famiglie, non solo tra le pareti ospedaliere, ma arrivando fin nelle loro case con tanti progetti importanti come, ad esempio, la Pet Therapy a domicilio. Gli ordini dei prodotti pasquali solidali possono essere effettuati sia telefonando al numero 071 5962850 che inviando una e-mail all’indirizzo fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it Il ritiro dei dolci pensieri, è ancora possibile nella sede della Fondazione Ospedale Salesi Onlus.