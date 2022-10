Raccolta fondi per nuovi defibrillatori ad Ancona: Unbeatables lancia la "scossa al cuore"

ANCONA - L’associazione Unbeatables raccoglie fondi per donare nuovi defibrillatori alla città di Ancona. Il progetto “Uno shock al cuore” ha rccolto finora quasi 30mila euro sui 35mila necessari agli acquisti.

«E’ proprio lo shock di un defibrillatore somministrato entro i primi minuti di un arresto cardiaco che può aumentare notevolmente la sopravvivenza- spiega l’associazione sulla pagina del progetto- il tempo per intervenire è molto breve: i tassi di sopravvivenza diminuiscono del 7-10% al minuto se non si interviene con il defibrillatore. Se una vittima di arresto cardiaco non viene defibrillata entro 10 minuti, le sue possibilità di sopravvivenza sono inferiori al 2%. Se il cuore non si riavvia entro i primi 5 minuti, il paziente può ricevere un danno cerebrale irreversibile. È da queste statistiche che Unbeatables ha deciso di lanciarsi una scossa al cuore, con l’obiettivo di raccogliere fondi per installare quanti più defibrillatori possibili nel comune». La donazione può essere effettuata sul sito dell’associazione.