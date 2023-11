Terapia del dolore: a Villa Igea un corso con chirurgia in diretta

ANCONA – Un evento formativo con chirurgia in diretta per insegnare le tecniche avanzate di controllo del dolore. Si è tenuto ieri, nel Blocco Operatorio della Casa di Cura Villa Igea di Ancona, il Corso Teorico Pratico “Educational Live Surgery”. Organizzato dall'équipe di Analgesia, costituita dagli specialisti Claudia Paoletti e Luigi Filippo Nardi, in collaborazione con l'azienda marchigiana Alfamed srl, il corso ha ospitato due anestesisti e un tecnico di sala operatoria provenienti dalle Isole Canarie.

L'evento si è concentrato sull'acquisizione di conoscenze di base riguardanti le procedure di epiduroscopia per il trattamento delle patologie dolorose della colonna vertebrale, specialmente in seguito al fallimento della chirurgia vertebrale, e sulla neuromodulazione PENS per il trattamento di sindromi neuropatiche severe, come la nevralgia post Herpes Zoster e la nevralgia trigeminale. La dottoressa Paoletti e il dottor Nardi hanno espresso grande soddisfazione per questo evento a Villa Igea: «Siamo onorati di aver ospitato colleghi con i quali abbiamo condiviso esperienze proficue. Ringraziamo la Casa di Cura Villa Igea per questa importante opportunità che rappresenta un passo significativo nella nostra crescita professionale, sempre orientata a offrire il miglior approccio curativo alla persona con dolore».

Stefano Sabbatini, co-CEO e Responsabile Esteri di Alfamed, ha sottolineato l'importanza di questo evento per la formazione internazionale. Gli specialisti Paoletti e Nardi trattano quotidianamente pazienti con dolore da moderato a severo sia in ambulatorio sia in sala operatoria con l'impiego delle più avanzate metodiche di trattamento disponibili.