Sanità: contratti dei precari verso la proroga

“La Regione ha stanziato le risorse per la proroga dei contratti dei precari dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che prosegue: “Si tratta di circa 300 unità (personale tecnico, sanitario e amministrativo) in scadenza il 30 giugno 2023 che verranno prorogate al 31 ottobre 2023 e andranno ad aggiungersi ai 125 precari dell’emergenza-urgenza e dei percorsi ‘tempo dipendenti’ (per ictus, infarti, grandi traumi, il tempo è un fattore fondamentale, ndr) già precedentemente prorogati, per un totale di 425 unità. Le proroghe – conclude Saltamartini - sono importanti anche nell’ottica di garantire le ferie estive del personale dipendente”.