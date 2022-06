Congresso nazionale dei podologi, attesa per i marchigiani a Milano: «Si battono per elevare la figura professionale»

Torna dopo 3 anni, causa pandemia, il congresso nazionale dell’Ampi (Associazione Mercurio Podologi Internazionale) che si terrà a Milano il prossimo 16 e 17 giugno. Sarà dedicato alla figura del professor Riccardo Bernabei ed è organizzato in collaborazione con l’Università di Milano. Tanti i podologi provenienti dalle Marche, che si ritroveranno al Klima hotel di Milano Fiereà.

Il presidente nazionale dell’Associazione Mercurio, dottoressa Enrica Pagliari: «Non possiamo che essere orgogliosi di questo evento anche per il fatto che la Regione Marche si è sempre battuta per elevare la figura professionale del Podologo facendo applicare le varie leggi che nell’arco degli anni sono state varate in questo ambito professionale. Come associazione ci siamo sempre battuti per rafforzare la figura del Podologo nei centri antidiabetici e in una serie di strutture sanitarie accreditate. Durante i lavori, svolti da relatori nazionali ed internazionali, si discuterà di patologie neurologiche, podologia sportiva, farmacologia e interdisciplinarietà professionale». Durante i lavori, svolti da relatori nazionali ed internazionali, si discuterà di patologie neurologiche, podologia sportiva, farmacologia e interdisciplinarietà professionale. Ampio spazio sarà poi dedicato alla ricerca scientifica che si concluderà con una tavola rotonda sul tema della ricerca in campo podologico”. Tra i relatori che saliranno sul palco spicca il nome di Fabrizio Pregliasco, professore Associato di Igiene generale all’Università di Milano e Direttore Sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano.