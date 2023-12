Piano freddo, 35 posti extra: le strutture operative in provincia

ANCONA - Da lunedì 18 dicembre 2023 al 28 febbraio 2024 sarà attivato il Piano Freddo Provinciale 2023/2024. Come ogni anno, dal 2018, il documento è stato concertato e condiviso nell’ambito del Tavolo Provinciale per il Contrasto alla Povertà Estrema, coordinato dall’ASP AMBITO 9, che vede la partecipazione e la collaborazione dei sei Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Ancona e delle strutture di accoglienza e associazioni di volontariato della provincia. Il Piano Freddo nasce dalla volontà di tutte gli organismi coinvolti di unirsi per dare riparo al maggior numero di persone senza dimora che transitano nella provincia, assicurando loro un tetto nel periodo di maggior freddo e il soddisfacimento dei bisogni primari. Si tratta di posti in più per dare riparo alle persone senza dimora nel periodo di maggior freddo. I posti straordinari previsti per questo inverno nella provincia sono 35 (due in meno rispetto allo scorso inverno) che si aggiungono ai 60 posti già attivi in via ordinaria (4 in più rispetto allo scorso anno).

Per tutto il periodo del piano freddo sarà attivo un servizio di collegamento che da quest’anno sarà gestito dal Pronto Intervento Sociale Provinciale, operativo da novembre scorso, costituito dall’accordo tra i sei ambiti della provincia e gestito in co-progettazione dalle Caritas della provincia. L’operatore di collegamento sarà il punto di riferimento per le strutture della provincia per far sì che tutti i posti disponibili vengano tempestivamente occupati e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza freddo, attivando ulteriori risorse attraverso l’accoglienza alberghiera. Hanno collaborato alla realizzazione del Piano Freddo Provinciale 2023/2024:

ASP AMBITO 9 Jesi – Ente capofila

ATS 8 – Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”

ATS 10 – Unione Montana Esino Frasassi

ATS 11 - Comune di Ancona

ATS 12 – Comune di Falconara

ATS 13 – Comune di Osimo