Festa della donna all'insegna della prevenzione contro il papillomavirus: camper vaccinale in piazza

A Falconara l’8 marzo è sinonimo di prevenzione. Mercoledì mattina a Castelferretti arriverà infatti il camper per la prevenzione del papillomavirus, nell’ambito di una campagna di informazione e vaccinazione organizzata dall’Ast Ancona in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Il camper della Croce Rossa, dalle 8 alle 10, sarà parcheggiato in via XIV Luglio, proprio di fronte all’ingresso dell’ex Cinema Enal: a bordo l’equipaggio potrà fornire informazioni e procedere con le vaccinazioni. Allo stesso tempo all’interno dell’ex Cinema Enal il personale sanitario incontrerà le pazienti. La campagna, organizzata proprio in occasione della Festa della Donna, è rivolta in particolare alle giovani fino a 25 anni, che potranno vaccinarsi per l’Hpv. Per questo l’invito è rivolto in particolare alle nuove generazioni.