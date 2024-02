Palazzina emergenze all'ospedale, nessuno stop: «Mancati finanziamenti? Non è così»

FABRIANO - Stop alla Palazzina emergenze presso l'ospedale Profili di Fabriano, il consigliere reginale FdI Marzo Ausili smentisce e interviene sulle polemiche: «Come già ampiamente dimostrato dal Commissario Castelli, il mancato finanziamento dell'ospedale di Fabriano nel decreto 90/24, che tanto ha allarmato il Partito Democratico della nostra regione, non corrisponde assolutamente a una chiusura del progetto né inficia in alcun modo la realizzazione del nuovo plesso». Il provvedimento, spiega Ausili, ha natura prettamente contabile. «Con l'aumento dei costi in corso, l'Ufficio Ricostruzione si è ritrovato nella necessità di dare, nell'immediato, priorità ai progetti i cui cantieri sono prossimi all'avvio o da completare. Questo non è il caso dell'ospedale di Fabriano, il cui progetto esecutivo è ancora in fase di verifica, dopo che la Regione è dovuta intervenire per mettere a punto e risolvere le problematiche relative alla progettazione precedente risalente al 2016. Peraltro, le risorse su cui si è polemizzato sarebbero state comunque inadeguate per la realizzazione del nuovo plesso. In altre parole, non solo la palazzina emergenze dell'ospedale di Fabriano si farà, ma sarà sostenuta da maggiori risorse rispetto a quelle preventivate in precedenza che si basavano su una progettazione carente. Si tratta pertanto di un aumento dell'investimento nell'ottica di un miglioramento dell'intervento, per offrire a Fabriano e al territorio circostante una struttura con qualità progettuale e prestazionale veramente all'altezza delle aspettative della comunità, al pari di altre strutture regionali».