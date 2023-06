Minori con disabilità, l'inclusione gioca a golf: accordo Garante-Comune

SIROLO - Un progetto di inclusione sociale e sport terapia attraverso la pratica del golf rivolto a minori con disabilità psico-fisiche. E’ stato questo il tema dell’accordo tra il Garante delle Marche per i diritti della persona e dei minori, Giancarlo Giulianelli, e il Sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, nell’incontro svoltosi in Municipio a cui ha preso parte anche il Consigliere Regionale Mirko Bilo’.

“Si tratta di una iniziativa che fa parte di un progetto regionale più ampio che stiamo portando avanti e sostenendo su più fronti, denominato “Disabile a chi?” – ha sottolineato il Garante Giulianelli – lo sport, nel caso specifico il golf, permette di svolgere un ruolo importante sul versante dell’inclusione sociale senza tralasciare l’aspetto terapeutico dell’attività fisica specifica e personalizzata, in un contesto ambientale di eccellenza, mirata anche ad un miglioramento dell’autostima”. Gli altri partner del progetto sono il Comune di Sirolo e l’Associazione Sportiva Conero Golf che ospiterà per tutto l’anno i corsi mettendo a disposizione attrezzature, professionisti e la struttura che puo’ contare su di un percorso a 18 buche da campionato e di uno a 5 buche executive oltre al campo di pratica all’interno della suggestiva cornice del Parco del Conero. I corsi, che partiranno dal mese di luglio, sono rivolti a minori disabili e saranno a titolo gratuito per i partecipanti che ne hanno titolo.