Addio anestesia sul bambino per scoprire il tumore, al Salesi arriva il super microscopio

ANCONA, 30 novembre 2023 - L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è tra i pochissimi ospedali in Italia a disporre del Microscopio Laser Confocale Ex Vivo. La donazione è stata resa possibile grazie al generoso contributo del Lions Club International Foundation, del Lions Club International Distretto 108a Italia, del Leo Distretto 108a Italia, della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, insieme ad una rete di enti, aziende e banche del territorio. Il nuovo strumento è stato presentato questa mattina presso l’Aula Mataloni dell’Ospedale Salesi. Tra le istituzioni presenti, il vice presidente della Giunta Regionale e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, il presidente della IV Commissione Sanità Regionale Nicola Baiocchi, la consigliera regionale Micaela Vitri consigliere segretario dell’Assemblea Legislativa delle Marche, il direttore sanitario dell’AOU delle Marche Claudio Martini.

Lo strumento

Il Microscopio Laser Confocale Ex Vivo è stato acquistato per l’Oncologia Pediatrica del Salesi di Ancona e collocato presso il Blocco operatorio, dove è già stato utilizzato sui primi pazienti. Viene impiegato nel corso di interventi chirurgici per effettuare diagnosi istopatologiche o citologiche in pochissimi minuti, permettendo un notevole abbattimento dei tempi rispetto all’esame tradizionale, elemento cruciale specie in campo onco ematologico. Lo strumento sarà utilizzato anche in ambito ambulatoriale in setting diagnostici pediatrici e ginecologici sui quali si stanno approntando progetti di studio per l'applicazione. Tra le svariate applicazioni che saranno sviluppate, quelle in gastroenterologia pediatrica per la diagnosi istologica della celiachia e in dermatologia pediatrica per la diagnosi di nevi e melanomi.

Il progetto

“Il progetto – spiega l’attuale Chairperson per il Distretto 108a Leo (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise), Roberta Di Marco – era nato dalla settima edizione di ‘Corri con Martina’, la maratona e passeggiata ludico-motoria a sostegno della ricerca contro il cancro, organizzata a San Benedetto del Tronto dai sette Lions e Leo Club della zona a favore dell’Ospedale Salesi di Ancona. La referente di “Corri con Martina”, Maria Pia Silla, era venuta a conoscenza di un progetto molto ambizioso: l’applicazione della Microscopia Confocale Ex Vivo nella diagnostica intraoperatori anatomopatologica nei pazienti pediatrici onco ematologici. In qualità di Presidente di Circoscrizione sono stata subito messa a conoscenza del progetto che si stava valutando di sostenere e il nostro “marchio”, Lions, è stato ritenuto una garanzia dalle associazioni e dagli imprenditori che hanno fatto donazioni cospicue. Il supporto della nostra Fondazione Distrettuale, ci ha consentito di raggiungere la somma necessaria per poter procedere alla richiesta del Grant alla Fondazione Internazionale. Il sostegno economico della Fondazione Lions Clubs International in questo progetto è stato fondamentale ed essenziale”.

La presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, Cinzia Cocco, sottolinea l'importanza della strumentazione tecnologicamente all'avanguardia, che consentirà, di "supportare l'attività dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche nel perseguimento degli obiettivi assistenziali, didattici e di ricerca del Servizio Sanitario Regionale”. "La Fondazione Ospedale Salesi Onlus - ricorda la direttrice, professoressa Laura Mazzanti - è impegnata quotidianamente in molteplici attività, quali co-terapie e attività di ricerca, il cui obiettivo è quello di promuovere il benessere psicofisico dei bambini ricoverati e in cura presso l'Ospedale Salesi, sostenendo nel contempo anche le loro famiglie in un momento così delicato come è quello della malattia".

“Il contributo e l’impegno di tanti soggetti diversi, rappresenta un esempio di responsabilità per la promozione della salute e del benessere della comunità e in modo particolare dei bambini che sono il nostro futuro” dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore della Regione Marche con delega alla Sanità, Filippo Saltamartini. “Il Microscopio Laser ha molteplici applicazioni e la ricerca sta dimostrando che potrà averne di ulteriori: è un validissimo supporto all’attività dei nostri professionisti, per questo mi sento di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla donazione”.

"L'Ospedale Salesi di Ancona rappresenta una eccellenza della nostra sanità - spiega il presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Dino Latini - strumentazioni come il Microscopio Confocale contribuiscono ad elevare ulteriormente il livello tecnologico nella diagnostica. Come istituzioni non possiamo che ringraziare per questa importante donazione. Il Consiglio regionale farà tutto il possibile per sostenere la struttura”.