Un treno contro le malattie rare: partenza da Ancona per sensibilizzare le Marche

ANCONA - Un treno speciale che partirà da Ancona alle 9,25 del prossimo 29 febbraio. Non un convoglio di linea, ma un mezzo speciale che attraverserà la regione per sensibilizzare l'opinione pubblica marchigiana sul tema delle malattie rare. Il treno fermerà anche a Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto e tornerà ad Ancona per muoversi verso nord: Senigallia, Fano e Pesaro.

«La giornata mondiale della malattie rare è importante perché c'è bisogno di un'attenzione speciale- spiega Gianluca Moroncini, direttore SOD Clinica Medica- si chiamano così quando colpiscono 5 persone su 10mila e ci sono tra le 7mila e 8mila malattie diverse. Tutte insieme riguardano milioni di persone nel mondo e solo in Italia si stimano 2 milioni affette da malattie rare- spiega- abbiamo una eterogeneità enorme,la sclerodermia è solo una delle tante ma rappresenta un perfetto paradigma».

«Credo che questo significhi sottolineare come siano importanti le cure per le malattie rare e questa azienda lo dimostra costantemente» ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, Armando Marco Gozzini. «Con la Regione siamo vincolati da un contratto di servizio e questo è un momento che ci permette di mettere a disposizione la nstra tecnica per una iniziativa decisamente lodevole» dice Marco Trotta, direttore Trasporto Regionale Trenitalia. «Sono stato contattato dall'Azienda ospedaliera per organizzare un evento capace di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare- ha aggiunto Goffredo Brandoni- come Regione abbiamo subito condiviso l'iniziativa e abbiamo deciso di contattare Trenitalia». Presente alla conferenza stampa anche l'Università Politecnica delle Marche con il Rettore Gian Luca Gregori.