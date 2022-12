Mal di testa, in clinica arriva il check-up per le cefalee

SENIGALLIA - Villa Silvia offre un nuovo servizio al territorio: il Check-up Cefalee, coordinato dalla dottoressa Chiara Monaldini. Comunemente conosciuta come mal di testa, la cefalea è un dolore che può avere una frequenza ed intensità tale da compromettere la capacità lavorativa e la vita sociale di chi ne soffre.

“Nonostante la cefalea sia la terza patologia più frequente al mondo e la prima causa di disabilità sotto i 50 anni, è spesso una malattia invisibile, poco considerata e dagli elevati costi sociali – ha commentato Chiara Monaldini,Neurologa esperta in cefalee – È importante dunque inquadrare correttamente la cefalea, in quanto esistono terapie specifiche che possono migliorare significativamente la qualità di vita delle persone che ne soffrono. È fondamentale una diagnosi accurata, pertanto abbiamo istituito questo nuovo servizio per il territorio che permette un percorso strutturato con terapie e visite specialistiche specifiche per le esigenze di ciascun paziente”.

La diagnosi di cefalea primaria è infatti prevalentemente clinica. L’iter inizia con una visita neurologica, indispensabile per avere accesso al Check-up Cefalee, utile a raccogliere informazioni il più possibile dettagliate sulle caratteristiche della cefalea e a indagare la storia familiare, le malattie concomitanti, le abitudini di vita (alimentazione, sonno, attività fisica) e la condizione psicologica ed emotiva del paziente. Viene eseguito l’esame obiettivo neurologico e programmate eventuali indagini di tipo strumentale (TC o RMN encefalo) o visite specialistiche. Viene consegnato al paziente un “Diario della cefalea”, fondamentale per avviare la terapia più adeguata e per monitorare il consumo dei farmaci analgesici (prevenzione dell’abuso di farmaci). Il percorso continua con controlli periodici a discrezione medica.

