Madre, feto e neonato: i "primi mille giorni di vita" analizzati in un convegno

ANCONA - “The first 1000 days of life” – “I primi mille giorni di vita” è il titolo della prima conferenza internazionale che si terrà a Loreto, sabato 18 novembre, presso il Palacongressi in via San Francesco, volta ad approfondire tutte le tematiche di ambito patologico pertinenti madre, feto e neonato fino ai primi 2 anni circa di vita. L’evento, accreditato anche come percorso formativo, è organizzato dalla Unità Operativa di Odontostomatologia e Chirurgia Orale diretta dal Dr. Marco Messi e dal Centro di Diagnosi Prenatale di Loreto diretto dal Dr. Alessandro Cecchi dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, con la collaborazione del Dr. Virgilio Carnielli Direttore della Neonatologia di III livello degli Ospedali Riuniti, con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Loreto, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Ordine delle Ostetriche di Ancona.

Il programma della giornata, dopo i saluti delle autorità, vedrà una introduzione a cura di don Aldo Buonaiuto (Presidente della Associazione onlus Pace in terra) e la partecipazione dei più accreditati neonatologi europei i quali porteranno il proprio contributo scientifico. Saranno affrontati, nelle due sessioni del mattino e del pomeriggio, numerosi temi: dalla “Perinatologia nelle Marche: il punto di vista del pediatra neonatologo” alla “Medicina prenatale”, dalla “Gestione del neonato in ambito anestesiologico e rianimatorio” alla “Diagnosi e terapia di malformazioni neonatali di pertinenza cardiochirurgica” alla diagnosi e terapia di malformazioni neonatali di pertinenza chirurgico pediatrica, ortopedica, neurochirurgica, craniofacciale, odontostomatologica.

Il tema scelto per l’evento, “I primi mille giorni di vita”, infatti, è un concetto temporale che pone in essere e propone per la prima volta la costituzione di un team di specialisti allo scopo di garantire, per la mamma e per il nascituro, percorsi facilitanti, altamente professionali e di supporto in ambito terapeutico e psicologico per adeguare e migliorare un'esigenza assistenziale. La necessità per la comunità scientifica medica di approfondire tale tematica, che indubbiamente reca con sé risvolti anche etici e morali, nasce per condividere nuovi percorsi e metodologie in rapporto alle nuove scoperte in campo diagnostico, terapeutico e di prevenzione.

"L'evento - afferma l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - sarà una importante occasione di confronto tra specialisti di levatura internazionale e contribuirà alla formazione dei nostri operatori sul territorio".