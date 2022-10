Sotto i ferri a 102 anni per una patologia urologica, intervento da record nelle Marche

FABRIANO - Intervento chirurgico a 102 anni per rimuovere una neoplasia vescicale, dolorosa patologia di tipo urologico. L’operazione è andata a buon fine all’ospedale Profili di Fabriano ed è la prima di questo tipo nelle Marche in relazione all’età anagrafica.

L’anziana soffriva di bruciori ed emorragie ed è stata visitata dal primario di Urologia Behrouz Azizi. L’intervento, effettuato dall'equipe di Azizi in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Cristiano Piangatelli, è consistito in una procedura poco invasiva e la signora è tornata a muoversi in autonomia subito dopo l’operazione.