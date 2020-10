Gel disinfettanti per le mani, ce n'è uno made in Ancona: come usarli in sicurezza

Il gel disinfettante, quando si è fuori casa, è un buon sostituto del lavaggio delle mani. Quando si parla però di detergenti, disinfettanti e igienizzanti occorre però conoscere bene di cosa stiamo parlando e come usare questi dispositivi in sicurezza.

Indicazioni di sicurezza

L’Istituto superiore di sanità ha indicato delle precise linee guida:

seguire le indicazioni sulle etichette

non mescolare prodotti di diverso tipo

tenere fuori dalla portata dei bambini

arieggiare i locali: i prodotti per la disinfezione contengono sostanze potenzialmente irritanti.

Un gel igienizzante è efficace per via della sua concentrazione di alcol, superiore al 60%, che lo rende letale per funghi, batteri e virus.

Come si applica

Il gel va applicato sulla pelle asciutta e priva di abrasioni, non quindi dove c'è un eventuale taglio. Le mani vanno sfregate per almeno 30 secondi come se si stesse appicando il sapone. Ricordate di igienizzare palmo, dorso, dita, pollici e polso.

