I campioni dello sport in visita al Salesi, doni e sorrisi per i piccoli pazienti

Il sorriso dei bambini ricoverati all’Ospedale Salesi di Ancona si è illuminato alla vista degli sportivi Vincenzo Maenza, pluricampione olimpico di lotta greco romana (1984 e 1988), Fernando Dolci, campione italiano di pugilato (1981) e del preparatore atletico N.I.C.O. Ruben Burato. Gli atleti della N.I.C.O. (Nazionale Italiana Calcio olimpionici e Campioni dello Sport) si sono recati in visita nella struttura, questa mattina (11 febbraio), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Ospedale Salesi Onlus, in collaborazione con l’associazione nazionale N.I.C.O. guidata da Italo Lapenna (associazione che promuove i valori dello sport, del sociale, della beneficenza e il contrasto al bullismo, attraverso i campioni dello sport) e la delegazione italiana del gruppo polacco dei Vigili del Fuoco volontari assieme contro la leucemia (OSP GRS Strazacy Wspólnie Przeciw Biataczce Italia), con il contributo dell’associazione Progetto Cuore.

I campioni, insieme ai vertici delle due associazioni (N.I.C.O. e delegazione italiana gruppo polacco Vigili del Fuoco volontari contro la leucemia), hanno portato in dono alle mamme, per i bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, copertine, cappellini e muffoline fatte a mano dalle Cuoricine dell’associazione Progetto Cuore, costituita da donne di tutta Italia che realizzano all’uncinetto le loro creazioni. I bambini dei reparti di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e Chirurgia hanno ricevuto in dono dei giochi.

“Grazie ai campioni e alle associazioni per aver donato, insieme ai nostri operatori, una domenica diversa per i bambini ricoverati e le loro famiglie - dichiara la direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Ancona, professoressa Laura Mazzanti –. Queste iniziative sono molto importanti per portare compagnia e un sorriso, che permettono ai bambini di dimenticare per un attimo la lontananza da casa”. Una iniziativa che cade “nella trentaduesima Giornata Mondiale del Malato” ricorda la professoressa Mazzanti, sottolineando l’importanza del mondo del volontariato e dell’associazionismo nel portare sollievo.

“Per noi associazioni – dice la vice presidente di N.I.C.O. Marche, Patrizia Guerra – la più grande ricompensa è vedere la felicità dipinta sul volto dei bambini, questo ci ha commossi profondamente”. I campioni si sono recati nei reparti con la presidente N.I.C.O. Marche Uniti nel sociale, Veronica Sansuini, la vice presidente N.I.C.O. Marche Uniti nel Sociale, Patrizia Guerra, il dirigente N.I.C.O. Marche Uniti nel Sociale, Gianfranco Pellegrini, la responsabile per l’Italia dell’associazione polacca dei vigili del fuoco volontari assieme contro la leucemia, Katarzyna Przygrodzka.