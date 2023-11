ANCONA - La Clinica di Ematologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’AIL sezione Ancona – Macerata rafforzano l’alleanza per prendersi cura dei malati e dei loro familiari, per promuovere la formazione e l’assunzione di personale sanitario dedicato all’assistenza dei pazienti e per l’acquisto di strumentazione moderna e all’avanguardia.

Supporto costante

“Da più di 40 anni - conferma il professor Pietro Leoni, presidente dell'associazione- l'AIL Ancona-Macerata non ha mai smesso di supportare, in maniera anche molto consistente, la Clinica di Ematologia di Torrette e anche nel 2023 il nostro impegno non è certo mancato, ad esclusivo beneficio dei tanti pazienti seguiti dal Centro e degli Operatori che vi lavorano. L’AIL con la donazione di € 70.000 ha consentito l’acquisizione di due infermieri, i volontari e tutto lo staff dell’Associazione che ho l’onore di rappresentare si adoperano per accogliere gratuitamente - nelle due CASE-AIL – i pazienti e le famiglie meno abbienti.

Tra le mission dell’AIL sono di particolare importanza: l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari e la promozione della ricerca scientifica, fondamentali per migliorare i già buoni risultati terapeutici. Infine – prosegue il presidente - ma non certo meno importante è l'attività diretta dei Volontari, adeguatamente formati, nel reparto clinico, nell'accettazione del DH e nell'archiviazione delle cartelle ambulatoriali”.

Sintonia per i più fragili

Attilio Olivieri, direttore della clinica di Ematologia, commenta: “Questa occasione sottolinea ancora una volta la profonda sintonia tra AIL Ancona-Macerata e la nostra Clinica, che deriva da decenni di storica collaborazione che ha portato ad importanti traguardi: dal supporto costante ai pazienti più fragili e bisognosi, al finanziamento di numerose attività di ricerca del nostro Centro, che non avrebbero potuto svolgersi senza il sostegno dell'AIL. Questa collaborazione è ulteriormente rafforzata dal pluridecennale rapporto che mi lega al Presidente dell'AIL, Pietro Leoni, che mi ha preceduto in qualità di Direttore della Clinica e pertanto particolarmente sensibile alle problematiche assistenziali e di ricerca. Grazie a questo rapporto privilegiato abbiamo potuto finanziare progetti ambiziosi, come la creazione di un posto di Ricercatore e più recentemente siamo riusciti a dare una risposta efficace e rapida ad una grave crisi, quando una carenza di personale infermieristico ha rischiato di compromettere la continuità assistenziale nei nostri pazienti. E' stato infatti grazie al contributo fondamentale dell'AIL, e grazie ai fondi delle sperimentazioni messi a disposizione dalla nostra Clinica, che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche ha potuto bandire un concorso per l'assunzione di due nuove figure infermieristiche che hanno recentissimamente preso servizio nel nostro Centro. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione tra Pubblico e Volontariato venga potenziata e valorizzata senza peraltro dimenticare l'importante apporto di altri partner privati con i quali il pubblico dovrà sempre dialogare, nell'interesse deli nostri pazienti”.

“Il volontariato è una risorsa importante e fondamentale – dichiara Armando Marco Gozzini, Direttore Generale dell’AOUM – è lo è ancora di più nel delicato e complesso mondo della sanità. Sono uomini e donne che rinunciano al proprio tempo per portare conforto e sostegno in momenti di difficoltà in cui tutti noi possiamo imbatterci. Esprimo all’AIL, al Prof. Pietro Leoni e alla nostra Clinica di Ematologia il mio più profondo senso di gratitudine con la consapevolezza che le sinergie realizzano risultati straordinari”