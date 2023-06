Ecografia da mostrare prima dell'aborto, bufera Cgil su Maria Grazia De Angelis

«La CGIL medici in rappresentanza di numerosi iscritti, nonché di medici anestesisti rianimatori, prende le distanze dalle parole a dir poco imbarazzanti della consigliera di maggioranza del comune di Ancona Maria Grazia De Angelis". lo scrive il sindacato in una nota.

"La ex collega, attualmente in pensione, in una intervista rilasciata ad un noto giornale locale, spiega le motivazioni che stanno alla base di una proposta di legge popolare da essa stessa presentata all'Urp di Ancona insieme all'associazione Vita. 'Un cuore che batte' è il nome della legge proposta, per la quale partirá una raccolta firme, che qualora venisse realizzata obbligherebbe i colleghi ginecologi a mostrare l'ecografia del feto ad una donna prima dell'aborto, una proposta folle, figlia di una mentalitá retrograda nata da una cultura che sa di fondamentalismo, una proposta che in primis viola i diritti e la dignitá delle donne e inoltre calpesta l'etica medica dei colleghi. Oltre a mostrare la nostra assoluta contrarietá rispetto a questa proposta, teniamo a sottolineare la nostra indignazione riguardo alla narrazione poco lucida della dottoressa che avrebbe visto "tante ragazze accompagnate dalle loro mamme ridere prima dell'IVG come se si trattasse di una semplice contraccezione o di una passeggiata". La realtá vissuta dai nostri anestesisti è ben diversa e racconta di donne fragili, impaurite, preoccupate che andrebbero semplicemente aiutate creando il minor trauma possibile e difendendo il diritto ad una scelta per tutte difficilissima, sollecitiamo tutte le forze politiche e le altre forze a prendere le distanze da tale proposta di legge».