Le malattie invisibili delle donne nel festival "e-SISTER-e"

Sabato 2 marzo si è tenuto il primo incontro pubblico organizzato dal Comune di Corinaldo e dal Centro Studi Internazionale Santa Maria Goretti, nell’ambito della manifestazione FRAMMENTI DI FESTIVAL “e-SISTER-e: la primavera delle donne”. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di approfondire alcune patologie che colpiscono principalmente la popolazione femminile e che incidono sulla qualità della vita delle donne e sulle loro relazioni affettive. L’incontro, molto partecipato ed emotivamente toccante, ha portato le testimonianze di persone direttamente coinvolte dalle patologie presentate.

Mettere insieme le associazioni del territorio, fornire le corrette informazioni, anche in un’ottica di prevenzione, aiuta a far sentire meno isolato chi si trova a vivere determinate malattie. La fibromialgia e l’endometriosi hanno alcuni punti in comune: si tratta di malattie “invisibili”, ancora poco riconosciute e per questo, spesso diagnosticate con ritardo.

Le associazioni di volontariato intervenute (AFIOdV - Associazione Fibromialgia Italia, Ape - Associazione Progetto Endometriosi, Stomia Storia Mia - Associazione donne stomizzate, AOS - Associazione Oncologica Senigalliese) stanno facendo un grandissimo lavoro per sensibilizzare, informare e formare, per colmare quei vuoti lasciati dalla normativa e dalla sanità. Il ruolo delle associazioni è anche quello di dare supporto nell’affrontare il cambiamento di vita che la malattia determina.

Tutte le testimonianze hanno messo in luce come la solidarietà spesso sia più forte della malattia. Chi vede la propria vita stravolta da determinate patologie ha bisogno di essere accolto come persona, nella propria singolarità, e non di essere considerato solo un paziente. Un bisogno di riconoscimento che travalica i confini della sanità: una richiesta rivolta a tutta la società, che molte volte esprime giudizi precostituiti, senza conoscere le ferite interiori che queste malattie lasciano. Ancora di più: le associazioni hanno sottolineato la necessità di una maggiore attenzione da parte della politica, anche nel riconoscere il valore del volontariato.

Il prossimo incontro dal titolo “La ricerca e l’assistenza in campo medico-biologico: il contributo delle donne del territorio” si terrà mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Corinaldo, con i contributi di numerosi esperti delle tematiche presentate. L’incontro sarà un’occasione per avvicinare i cittadini al tema della salute e della ricerca scientifica, fondamentale per il miglioramento della qualità della vita. Le tematiche di impegno e solidarietà saranno riprese anche nelle iniziative in programma venerdì 8 con lo spettacolo Outsider di e con Velia Lalli, e sabato 16 marzo con la giornata dedicata alla prevenzione e screening femminile.

Per informazioni Ufficio IAT Corinaldo, tel. 071 7978636, email iat1@corinaldo.it