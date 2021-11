Uscire dall'ombra della depressione, incontro con gli specialisti

La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche. Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. Per questo arriva nelle Marche il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dall’Assemblea legislativa regionale delle Marche, da SIP - Società Italiana di Psichiatria, da SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, da Cittadinanzattiva e da Fondazione Progetto Itaca, con il contributo incondizionato di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson. Questa iniziativa è parte di un ciclo di incontri, avviati nel 2020 e a cui hanno già preso parte 13 regioni italiane, organizzati allo scopo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.

Gli interventi

Elena Leonardi, Presidente Commissione Sanità e politiche sociali, Regione Marche

Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista, P.F. Farmaceutica, Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche

Emilia Alfonsi, Dipartimento Salute Mentale, ASUR Marche, Area Vasta 2

Loredana Bergamini, Direttore Medico Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson

Monia Mancini, Segretario Generale di Cittadinanzattiva Marche

Claudio Mencacci, Presidente SINPF Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata, Roma

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere

Stefano Nassini, Segretario Sezione Regionale SIP Marche e Direttore Medico Asur Marche Area Vasta Macerata-Civitanova-Camerino

Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico scientifico Fondazione Onda

Mara Palmieri, Responsabile U.O.C. Salute Mentale DSM Area Vasta 4 Fermo

Paolo Pedrolli, Coordinatore Salute Mentale ASUR Marche e Direttore UOC Salute mentale DSM ASUR Marche, Area Vasta 2Fabriano-Jesi-Senigallia-Ancona

Maria Elena Ridolfi, Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASUR Marche Area Vasta 1 Fano-Pesaro-Urbino

Umberto Volpe, Professore di Psichiatria, Università Politecnica della Marche e Direttore della Struttura Complessa Dipartimentale di Clinica Psichiatrica di Ancona.