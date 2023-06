Manca personale, l'Avis annulla le sedute di donazione: è allarme in provincia

FALCONARA - La carenza del personale ha colpito anche la Medicina Trasfusionale degli Ospedali Riuniti delle Marche. "Non era mai successo fin qui di dover annullare delle giornate di donazione e di dover dire ai donatori che non possono donare il sangue perché manca il personale- scrive l'Avis Falconara in una nota- tra luglio ed agosto sono state cancellate in totale 17 sedute nelle Unità di Raccolta di Ancona (Torrette), Chiaravalle, Castelfidardo, Osimo e Loreto. Tutto questo mentre il Ministero della Salute lancia la campagna estiva Dona il sangue per prevenire le solite carenze estive. Come Avis Falconara chiediamo a chi di competenza di intervenire per risolvere definitivamente le croniche carenza del personale del Trasfusionale".