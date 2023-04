"Movimento è vita" in arrivo gli screening ortopedici gratuiti

FALCONARA - Dal 18 al 22 aprile tornano alla Pinacoteca Francescana di Falconara Marittima (P.zza Sant’Antonio) gli eventi di prevenzione gratuita per la salute targati ‘Gruppo Amici per lo Sport’, l’associazione non a scopo di lucro che da anni è operativa nel territorio falconarese e limitrofo per divulgare la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria. Oltre 18 mila le persone, di tutte le età, coinvolte in un decennio dal G.A.S. in eventi e iniziative di natura socio-culturale. Per l’edizione 2023 l’iniziativa ‘Il movimento è vita’ si focalizzerà sull’ortopedia per grandi e piccini (dai 6 anni in su) grazie al contributo del Professore Antonio Pompilio Gigante, che ha spiegato: “La totalità della popolazione soffre di patologie ortopediche, e proprio per questo è bene agire in maniera preventiva: grazie a questi screening possiamo ridurre eventuali disturbi e migliorare la vita di molte persone di tutte le età”. Oltre ad altri professionisti sanitari del territorio, il Professore Gigante si avvarrà dello staff della Clinica Ortopedica dell’adulto e pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, specializzata in diagnostica preventiva ortopedica in utero. “Abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni, che sono già arrivate a 800 iscrizioni in appena 48 ore. Ogni volta che organizziamo un evento ci mettiamo in gioco, speriamo che anche questa iniziativa si traduca in successo” hanno commentato Tarcisio Pacetti e Diego Cardinali, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Gruppo Amici per lo Sport. Sold out registrato per le prenotazioni: aperti lo scorso 27 marzo, gli slot si sono esauriti in pochi giorni. Fisiologicamente potrebbero verificarsi delle disdette, pertanto il G.A.S. invita la cittadinanza a monitorare il sito per prenotarsi negli slot lasciati liberi.

Gli ambulatori ortopedici allestiti dal G.A.S. presso la Pinacoteca Francescana sono aperti dal martedì al venerdì (9 - 12:40 e 15 - 18:40) ed il sabato mattina (9 - 12:40). Nei pomeriggi infrasettimanali, inoltre, quattro ambulatori su otto saranno dedicati esclusivamente alla fascia pediatrica dai 6 ai 14 anni. “La prevenzione è l’unico strumento per non incrementare ulteriormente la spesa pubblica della salute; questo evento si inserisce quindi nell’ottica di andare incontro alle patologie prima che diventino croniche, soprattutto per le fasce di popolazione più anziana” ha spiegato Armando Mario Gozzini, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. “Porto i saluti del Presidente Acquaroli e dell’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e continuo a ringraziare il G.A.S. per le iniziative di prevenzione che ha organizzato negli anni: non è una novità che grazie a questi screening siano state salvate vite” commenta l’Assessore Regione al Bilancio Goffredo Brandoni.L’Assessore Regionale allo Sport Chiara Biondi, oltre a ringraziare sentitamente il gruppo organizzativo e lo staff medico per la sussidiarietà dell’iniziativa sociale, ha strizzato l’occhio al prossimo evento: “Il G.A.S. organizza molti eventi, di cui il più importante è ‘Nonni e nipoti’ che tornerà la prossima estate, evento che è in grado di riunione persone di tutte le età”.

Intervenuti, fra gli altri, il Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Dino Latini, il Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche Mauro Silvestrini, il Sindaco di Falconara Stefania Signorini ed il Presidente Rotary Falconara Paolo Bedetti.

L’evento dello screening gratuito è stato realizzato grazie a patrocinio e compartecipazione del Consiglio Regionale della Regione Marche e grazie ai contributi di Comune di Falconara Marittima, Università Politecnica delle Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Azienda Sanitaria Territoriale, Ufficio Scolastico regionale per le Marche, Croce Gialla Falconara, Croce Rossa Italiana, Gruppo Protezione Civile comunale e Unitalsi. Per l’ortopedia privata è intervenuta la professionista privata Letizia Binci. La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista Maurizio Socci.