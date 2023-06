Sostegno ai bambini allergici, nasce la prima associazione nelle Marche: base al Salesi

ANCONA - Nelle Marche nasce BAM- Bambini Allergici Marche, la prima associazione regionale a sostegno dei bambini con gravi allergie. Il 23 Giugno 2023 è stata presentata ufficialmente l’associazione presso l’Ospedale Pediatrico “Salesi”di Ancona all’interno della tappa marchigiana del Progetto RipartiAmo che percorrendo tutta l’Italia in bici ha come obiettivo quello di mettere in rete le dover associazioni a supporto dei bambini allergici. Questo progetto, curato dalla Società Italiana di Allergologica e Immunologia Pediatrica (SIAIP) e condiviso dal direttore dalla SOD di Pediatria dott. Salvatore Cazzato e dalla dott. Lucia Liotti, è stato realizzato grazie all’aiuto della Fondazione Salesi, da sempre al fianco del bambini. Clown festosi, bolle giganti e gli amici della pet therapy hanno accolto i bambini e le loro famiglie ed hanno accompagnato con una nota di allegria la mattinata.

L’obiettivo principale dell’associazione BAM è quello di mettere in rete le tante famiglie marchigiane che quotidianamente affrontano tutte le difficoltà di crescere un bambino con allergia alimentare, patologia che ha un grande impatto sociale, per la sua frequenza e per le importanti ricadute sulla qualità di vita dei bambini e di tutto il nucleo familiare.

Mangiare fuori casa, andare al compleanno di un amico, poter rimanere a mensa a scuola, fare una partita di calcio, andare in gita con i compagni…niente è scontato per un bambino allergico. Spesso si incontrano grandi muri e troppi ostacoli alimentati dalla poca conoscenza di queste patologie e dalla paura che porta all’esclusione.L’obiettivo di BAM è quello di garantire, con il supporto scientifico dell’ Allergologia Pediatrica dell’Ospedale Salesi, ambienti sicuri, pasti sicuri, accesso a tutte le attività scolastiche, sportive e sociali per ogni bambino con allergia.