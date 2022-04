Intervento al cuore sotto gli occhi dell’inventore della nuova tecnica

ANCONA - Il 25 marzo sono stati effettuati nell’Emodinamica degli Ospedali Riuniti di Ancona, per la prima volta nella Regione Marche, due interventi di occlusione percutanea di forame ovale pervio (PFO) con Noblestitch.

L’equipe diretta dal dottor Piva, con il dottor Maolo, i tecnici, gli infermieri dell’Emodinamica, gli specialisti dell’Eco-Lab della Divisione di Cardiologia e dell’Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica ha operato in presenza del Professor Anthony Nobles, bioingegnere e inventore della tecnica stessa. Il lavoro sinergico degli operatori, del Dottor. Perna - Direttore della Cardiologia - della Farmacia e della Direzione Aziendale «sono stati l’alchimia vincente per un immediato successo clinico e i pazienti sono stati dimessi il giorno successivo» scrive l’azienda Ospedali Riuniti di Ancona. .

«Si tratta di una tecnica innovativa e preziosa, che apporta benefici nella ridotta invasività dell’intervento e dei tempi di recupero nei pazienti che soffrono della patologia in argomento», commenta Michele Caporossi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti-

«La pervietà del forame ovale (PFO) è una condizione anatomica frequente , normalmente non patologica, che però solo in alcuni casi permette il passaggio di formazione trombotiche dal circolo venoso al circolo arterioso. E’ quindi importante intervenire, ed intervenire in maniera appropriata, per evitare che la patologia possa dare luogo anche ad ictus e attacchi ischemici cerebrali transitori», dice il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Regionale, Arturo Pasqualucci.

Il trattamento dei pazienti con PFO ed eventi ischemici cerebrali viene effettuato da più di 20 anni, dall’Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (già Ospedale Cardiologico GM Lancisi). «Ma ora le possibilità terapeutiche si sono ulteriormente arricchite con la tecnica di occlusione percutanea con sutura, detta NobleStitch», assicura il Dottor Piva. «Quest’intervento innovativo viene effettuato attraverso una semplice puntura della vena femorale, con dispositivi che consentono di manovrare un ago dall’esterno e suturare le due porzioni di setto interatriale. Ringrazio a tal proposito, la dottoressa Cola, sempre puntuale nell’acquisizione dei materiali sanitari necessari. Grande riconoscenza anche per tutto lo staff medico, infermieristico e tecnico dell’Emodinamica». Chiude ildottor Maolo: «Chiudere il forame ovale con un punto di sutura comporta diversi vantaggi: non si rilasciano protesi ed il setto interatriale viene lasciato libero da ingombri per poter essere riattraversato in caso di necessità».