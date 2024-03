Autonomia, inclusione, sollievo: parte la campagna 5x1000 del Centro Papa Giovanni

ANCONA - In partenza anche quest’anno la Campagna del Centro Papa Giovanni XXIII finalizzata alla sensibilizzazione di tutti i contribuenti, sulla possibilità di destinare il proprio 5x1000 ad un Ente del Terzo Settore.

Una modalità di dono ancora poco conosciuta, come afferma la dottoressa Livia Accorroni, responsabile dell’Ufficio Raccolta Fondi della Cooperativa dorica con sede in via Madre Teresa di Calcutta.

Il 5x1000

“Il 5x1000 è uno strumento assolutamente gratuito che consente al contribuente di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5x1000 dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ad uno delle migliaia di Enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportive, enti di ricerca scientifica e sanitaria, e cooperative sociali come appunto il Centro Papa Giovanni XXIII” continua Accorroni “purtroppo i dati delle rilevazioni nazionali lo confermano, circa un italiano su due non lo utilizza ancora, ovvero non destina il proprio 5x1000 ad alcun un ente, probabilmente per una mancata conoscenza di questa possibilità, o per timore infondato che possa trasformarsi in un ulteriore esborso durante la propria dichiarazione dei redditi. Destinare il 5x1000, inoltre, non inficia la possibilità di destinare anche l’8x1000: questi due strumenti di sostegno non si escludono a vicenda”.

I valori

Un nuovo visual per la campagna 5x1000 del Centro Papa Giovanni XXIII, elaborato con gli scatti di Luigi Sauro Fotografi Studio e la consulenza dello Studio Gennarelli, volto a sottolineare come la firma del contribuente diventi assolutamente fondamentale per garantire l’autonomia, l’inclusione e il sollievo per Jeff, Morena, Davide, Filippo e tutte le altre persone che frequentano il Centro Papa Giovanni XXIII, ma anche per i loro familiari. Sono questi i valori che la Cooperativa Sociale anconetana si impegna rendere concreti e possibili, ormai da 27 anni.

Il centro

Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali, “Casa Sollievo” e la Ristorazione Solidale “Fricchiò” a base di inclusione lavorativa, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.