Consulenza psicologica e benessere femminile a 360°, il Comune apre lo "sportello della donna"

SENIGALLIA - Lo Sportello Donna è un servizio gratuito del Comune, promosso dall’Assessorato alle pari opportunità, il cui obiettivo è la promozione del benessere femminile e lo sviluppo della cultura di genere. L'assessore alle pari opportunità Cinzia Petetta: «Lo Sportello Donna è un luogo in cui è possibile trovare ascolto, rispetto e supporto ed è rivolto alle donne che vivono situazioni di disagio relazionale, professionale, familiare e della coppia, nella gestione dei figli e nelle varie difficoltà che si trovano ad affrontare». Il colloquio non ha fini terapeutici, ma di counseling per aiutare le donne ad individuare problemi, possibili soluzioni e orientarle verso i servizi territoriali specifici.

Il servizio

Consulenza psicologica inerente a situazioni di disagio personale, familiare, della coppia o sui temi della genitorialità, alla salute psicofisica e alla gestione del cambiamento nelle situazioni di criticità operativa,

Informazioni e orientamento sui servizi istituzionali e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio inerenti alle problematiche espresse,

Azione di invio e raccordo con i centri di riferimento e di accoglienza.

Qualsiasi richiesta è soggetta al rispetto della riservatezza dei dati personali secondo quanto prevede la legge e la deontologia professionale dell’operatrice dello Sportello. La sede dello Sportello Donna si trova all’interno del palazzo Ferroni Frati, in via Fratelli Bandiera, già sede di altri uffici del Comune di Senigallia.

Orari di apertura

Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00

Contatti

E-mail: sportello.donna@comune.senigallia.an.it

Cellulare: 338 492 6590

Senigallia, 17 giugno 2022

Ufficio Comunicazione Comune di Senigallia