Vino e cucina uniti per far ripartire il territorio: al via il tour di Wine Tasting Experience

Scoprire il patrimonio enogastronomico delle Marche in 24 appuntamenti esclusivi. I grandi vini di 34 cantine autoctone ed alcuni tra i migliori chef del territorio, si incontrano per creare esperienze indimenticabili. Una commistione di sapori e paesaggi, tra culture millenarie ed eccellenze. Tutto questo è Wine Tasting Experience.

Il progetto

Wine Tasting Experience è l’iniziativa che nasce all’interno del progetto “Marche: dalla Vigna alla tavola”, pensato dalla Regione per aiutare la ripartenza delle attività ristorative e dei produttori enologici colpiti duramente dalle restrizioni imposte per contenere la pandemia. Wine Tasting Experience, in collaborazione con CNA Territoriale di Ancona, FoodFind e GRI.MA. Food, ha selezionato 34 cantine del territorio che presenteranno le loro eccellenze durante 24 eventi esclusivi, articolati tra il 10 settembre ed il 25 novembre 2021. A fare da apripista sarà il ristorante "Il Mare in Terrazza" di Senigallia, splendida location con vista sulla Rotonda a Mare, che ospiterà tre importanti etichette marchigiane.

Ogni serata infatti vedrà presenti tre cantine autoctone ed avrà un menu dedicato, pensato dagli chef per rielaborare e ricreare i sapori della cucina tradizionale marchigiana, accompagnandola con alcuni tra i migliori vini presenti nel nostro territorio. Come ben sapete le Marche da sempre sono una regione particolarmente vocata alla coltivazione della vite. La tradizione millenaria e le favorevoli condizioni pedoclimatiche hanno permesso negli anni di creare delle vere e proprie eccellenze, riconosciute da tutto il mondo come prodotti di estrema qualità. Le 24 location che ospiteranno gli eventi sono forma e sostanza della tradizione enogastronomica marchigiana. Un vasto ventaglio di scelta quindi, tra osterie, ristoranti gourmet e autentiche terrazze con vista sul nostro meraviglioso territorio. Ad ogni evento sarà inoltre presente un sommelier, che potrà accompagnarvi durante la vostra esperienza sensoriale e consigliarvi il miglior vino da abbinare al vostro piatto.

Per avere tutte le informazioni su Wine Tasting Experience e conoscere il calendario completo degli eventi, è possibile visitare il sito www.winetastingmarche.com, il profilo Facebook o la pagina Instagram.