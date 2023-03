Fiori, opere d’arte e truccabimbi: tutto pronto per FIOREfici

Parte questo weekend il progetto di CNA di Ancona su via degli Orefici, con l’obiettivo di promuovere l’unicità della via e dei suoi negozi. Si chiara “riFIOREfici” il Festival realizzato in collaborazione con il Comune di Ancona, che ruota intorno al tema dei fiori.

Il primo appuntamento venerdì 24 e sabato 25 marzo prevede l’addobbo della via con belle piante che diano immediatamente l’idea di entrare in un giardino. I negozi offriranno a tutti i clienti piantine fiorite e un tagliando gratuito per una lotteria, il cui premio sarà estratto sabato 25 alle 19 e consiste in un buono regalo da spendere presso Campo Verde in via Marconi. Inoltre in collaborazione con la Galleria Papini, la via diventerà una vera e propria galleria d’arte grazie alle opere sul tema della natura, che saranno esposte nei negozi.

Una chicca sarà la presenza dell’artista Leonardo Cemak che nel pomeriggio di sabato a partire dalle 16 realizzerà una sua opera su un muro della via. Infine, sabato 25 presso la Città del Sole, a partire dalle 16 sarà offerto a tutti i bambini da 4 a 99 anni il truccabimbi, per dipingere fiori anche sul viso! E’ gradita la prenotazione a ancona@cittadelsole.com o al 328-0925880.