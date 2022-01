Via della Loggia, scattano le polemiche: sosta selvaggia nel weekend

Scattano subito le polemiche nella rinnovatissima e centralissima via della Loggia. Dopo le mille peripezie dovute al restyling, e le discussioni legate al senso di marcia, nel primo weekend di apertura al traffico è emersa prepotentemente un’altra problematica. Via della Loggia è stata infatti oggetto di sosta selvaggia, soprattutto nella serata di sabato, con diverse auto che hanno posteggiato in zone non autorizzate facendo scattare l’ira dei cittadini (tra cui il consigliere d’opposizione di Altra Idea di Città Francesco Rubini).

Situazione analoga in piazza Dante Alighieri, a pochi passi da Palazzo degli Anziani, dove il parcheggio “fuori dalle strisce blu” è stato preso letteralmente d’assalto rendendo ampiamente difficoltosa la circolazione.