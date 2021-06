Comune di Ancona, proseguono le manutenzioni del verde pubblico

In questi giorni diversi parchi e aree verdi cittadine saranno interessate nuovamente da lavori di manutenzione. Lo rende noto l'Ufficio Verde del Comune di Ancona. Tra gli interventi anche quelli necessari per rendere meglio utilizzabile il parcheggio Collemarino che sarà aperto per i fruitori della spiaggia nei prossimi giorni.

Interessati dal taglio dei prati e dalla pulizia (oltre che sistemazione di arredi ove necessario) le seguenti zone: Parco Belvedere, Parco Francella, parcheggi Via Blasi, fascia lungo via Grotte, rotatoria, aiuole e parcheggio centro sociale, zona Via Monte Pennino, Via Offagna, Parco Fiorani, zona Parco Sebenico, Parco Matelica, Parco Via Fabriano, svincoli by pass Palombella, parco Cittadella compreso parcheggio esterno e parcheggio case popolari, Parco Lunetta, Porta Santo Stefano, Via san Marcellino, Uscita sicurezza Teatro sperimentale, aiuola via Bezzecca, Parco San Costanzo, Parco Pincio (qui si interverrà anche sulle siepi). All'opera le ditte incaricate dall'amministrazione in collaborazione con l'Ufficio verde. Sotto controllo anche aiuole, siepi e arredi verdi del centro città.