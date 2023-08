FALCONARA- Cinquanta multe al giorno per eccesso di velocità rilevate dal velocar posizionato sulla variante alla SS 16, nel tratto compreso tra l’ex caserma Saracini e l’inizio dei cantieri Anas. Riattivato lo scorso 24 luglio, dopo lo spostamento a nord effettuato nei mesi scorsi e dopo aver completato la fase preparatoria dal punto di vista tecnico e burocratico, il sistema di rilevamento della velocità media tra i due punti di monitoraggio in una sola settimana ha già colpito centinaia di automobilisti, 300 se si considera che giornalmente le violazioni rilevate sono all’incirca 50.

«Seppur ancora numerose, le multe sono inferiori rispetto al passato, quindi sicuramente il velocar sta funzionando come deterrente- commenta il sindaco di Falconara, Stefania Signorini-. Lì vicino c’è un’area di cantiere ed è necessario fare molta attenzione ed evitare distrazioni, come guidare guardando il cellulare. In estate poi, serve ancora più prudenza in quanto gli incidenti stradali aumentano». Come segnalato dai cartelli stradali, nel tratto monitorato la velocità massima consentita è di 70 chilometri orari. Oltre al velocar sulla variante alla SS 16, la polizia locale effettua servizi periodici di rilevamento della velocità sulle strade urbane con autovelox mobili, opportunamente segnalati. I controlli vengono effettuati soprattutto sulla Flaminia, vicino all’incrocio di via Palombina Vecchia, in via Marconi a Case Unrra e in via Giordano Bruno a Castelferretti.