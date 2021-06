Vaccino, via alle prenotazioni per i turisti nelle Marche

«Da oggi, sul sito della Regione Marche, si potrà accedere alla prenotazione della vaccinazione per i turisti che giungeranno nella nostra regione». Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, come riferisce l'agenzia Dire, rispondendo ad un'interrogazione dei consiglieri dem sul 'Potenziamento dei punti vaccinali'. L'ex parlamentare ha illustrato all'Aula l'andamento della campagna vaccinale in regione.

«Nei giorni scorsi si è proceduto all'inizio della vaccinazione nelle aziende: sono stati finora vaccinati circa 1.500 dipendenti che avevano chiesto di eseguire la profilassi- continua Saltamartini-. Si registra tuttavia un rallentamento nel processo di vaccinazione derivante dal fatto che il commissario ha ridotto, per alcuni giorni di questa settimana, la disponibilità di vaccini per la nostra regione. Teniamo conto che a fronte di un'operatività media di 15mila vaccini al giorno, il commissario ha ridotto la portata del processo di vaccinazione a circa 11mila al giorno. Nei prossimi giorni quindi registreremo un rallentamento". A detta di Saltamartini nelle Marche, a differenza di altre Regioni, non si è registrato un calo di vaccinati tra gli over 60. "Le carenze registrate in altre Regioni sulla vaccinazione degli over 60 nelle Marche non si verificano tanto che l'indice di somministrazione degli over 60 è superiore all'85%- conclude-. Stiamo inoltre studiando la possibilità di aprire un percorso di vaccinazione lungo la costa o nelle aree interne alle persone che presentandosi potranno essere vaccinate con mezzi mobili, tipo camper o strutture similari. Nei prossimi 20 giorni completeremo la vaccinazione (prima dose ndr) delle persone che si sono prenotate ed entro luglio tutte le risorse saranno indirizzate al richiamo della seconda dose». (Agenzia dire)