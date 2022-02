Osimo per l'Ucraina: Torre dell’Acquedotto illuminata

Ad Osimo risultano iscritti all’anagrafe comunale 97 cittadini di origini ucraine. Tra questi 71 sono donne che hanno lasciato nella loro terra figli, mariti, padri o fratelli che oggi si ritrovano a combattere per la loro indipendenza.

In segno di solidarietà verso l’Ucraina, paese invaso dalla Russia con un atto vile e anacronistico, che sembra farci tornare ai tempi dello Zar, Comune ed Astea hanno deciso di far colorare fino ad una auspicata svolta diplomatica la torre dell’acquedotto di piazza Duomo con i colori giallo e blu della bandiera ucraina. Lanciato poi un appello alle autorità competenti a far rientrare in sicurezza in Italia lo staff tecnico della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk di cui fa parte Davide Possanzini, i cui nonni erano originari di Osimo.