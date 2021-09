Un progetto per l'imprenditoria che merita: al via “We at Co”

Prende vita il progetto “We at Co”, bando pluriennale per l’attività di impresa rivolto ai giovani, ideato dall’Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, insieme alla Sezione di Ancona dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e al Progetto Policoro. Sabato 25 settembre, alle ore 19, sarà inaugurata la sede di “We at Co” a Castelfidardo, in via Garibaldi 6, in una ex fabbrica di fisarmoniche ristrutturata. "Qui saranno accolti i giovani che saranno seguiti da un gruppo di esperti - si legge nella nota - affinché le loro idee possano trasformarsi in una attività imprenditoriale. All’inaugurazione sarà presente Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo".

Il progetto



È un concorso pluriennale rivolto ai giovani che, individualmente o in forma associata, intendono sviluppare una’idea imprenditoriale. Le prime ventiquattro idee selezionate da una commissione di esperti potranno essere sviluppate nella sede di “We at Co” a Castelfidardo. Qui i giovani scelti parteciperanno a percorsi formativi che li aiuteranno ad implementare il loro progetto. Un gruppo di esperti, volontari, organizzeranno le consulenze necessarie affinché vengano avviate nuove start up e la creatività trovi una concreta attuazione originando nuovo lavoro. L’intento è offrire ai titolari dei progetti selezionati un concreto supporto per la propria idea imprenditoriale ritenuta meritevole. La formazione dei giovani è finalizzata alla creazione di una nuova dimensione imprenditoriale che sappia uscire dalla individualità e collegarsi al proprio territorio, attraverso una progettualità orientata all’inclusione. La creazione di lavoro è essenziale per il nostro territorio, così come è fondamentale creare una nuova classe imprenditoriale, capace di dialogare e crescere insieme.

Potranno partecipare al bando giovani dai 18 ai 35 anni, che siano residenti nella Regione Marche. Potranno inoltre partecipare i giovani non residenti nelle Marche, purché laureatisi o frequentanti corsi di laurea nelle quattro Università delle Marche. Il gruppo di lavoro ha visto impegnati tra gli altri, Marco Luchetti con esperienza nel sindacato e nella politica (già segretario regionale della Cisl e assessore regionale) Rodolfo Borsini, manager di aziende di livello internazionale, Giuseppe Palestini, presidente della sezione anconetana dell’Ucid.

Nell’ambito del progetto “We at Co”, nei mesi scorsi l’Ucid di Ancona ha stipulato convenzioni con l’Università Politecnica della Marche, gli Istituti di Istruzione Superiore Volterra-Elia di Ancona, Laeng-Meucci di Osimo e Castelfidardo, Einstein-Nebbia di Loreto, e con il Comune di Castelfidardo. Prossimamente saranno stipulate nuove convenzioni con altri Comuni, tra i quali Ancona, Osimo e Loreto. Gli studenti potranno cimentarsi con “We at Co”, sia durante i cicli di studio che dopo il quinto anno. Le scuole e l’Università metteranno a disposizione di “We at Co” gli strumenti tecnologici e i laboratori.