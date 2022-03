Ambrogio, il “maggiordomo virtuale” per i turisti tra le novità dell’estate

ANCONA- Un maggiordomo virtuale per risolvere le varie esigenze che i clienti mostreranno nel corso del proprio soggiorno sul Conero. Con queste prerogative, Marco Dardani e Ferruccio Ubaldi responsabili di “Non solo booking” – agenzia che si occupa di assistenza e sostegno a tutte le strutture ricettive extralberghiere del territorio – hanno presentato “Ambrogio”, una delle importanti novità pronta per l’estate 2022, quella dell’effettiva ripartenza post-Covid:

«Presentiamo con orgoglio questo maggiordomo virtuale che accompagnerà il turista dal momento della sua prenotazione fino al completamento del soggiorno seguendolo in tutto e per tutto. Sarà in grado di recuperare i documenti per il check-in, lo farà entrare fisicamente nella struttura, potrà suggerirgli i posti da vedere, i luoghi dove mangiare, come noleggiare un gommone. Insomma, lo coccolerà per tutto il tempo necessario».

Un’idea che nasce per agevolare sia i vacanzieri sia gli operatori: «Ci piace pensare di poter sollevare il cliente da tanti pensieri, poi è normale che la figura del gestore resta inderogabile. Non si tratta di un’app, Ambrogio è un sistema virtuale raggiungibile con un semplice link anche dal cellulare. Un link che si autodistruggerà alla fine del soggiorno. L’idea è nostra e per realizzarla ci siamo appoggiati a programmatori della zona. Il gestore è contento, il cliente è indipendente e il turismo ne trae beneficio».