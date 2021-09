Tratta Fabriano-Pergola, lo storico treno riparte dopo 8 anni di stop

Dopo 8 anni oggi, 26 febbraio, il treno della linea Fabriano Pergola è tornato sui binari. Il treno diesel formato da locomotiva, quattro vetture d'epoca e quella per le biciclette ha ospitato 271 passeggeri. Tra questi l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Chiara Biondi, Giacomo Rossi, la sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Rossella Accoto, parlamentari del M5s Terzoni e Romagnoli, la Fondazione Fs, con il dg Luigi Francesco Cantamessa, e istituzioni locali, compreso il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli.

Il mezzo è partito da Ancona alle 9,35, ha fatto tappa a Fabriano alle 11,05 per l'inaugurazione e poi ha deviato sulla linea secondaria per Pergola; ha attraversato la zona industriale di Marischio, l'area degli scavi di Sassoferrato e la miniera di zolfo di Cabernardi, per terminare la corsa a Bellisio Solfare e Pergola. Per questo evento, da quasi un mese si sono avviati i lavori di manutenzione sulla linea, lunga 31 chilometri, e sui passaggi a livello sono stati sistemati i binari, nel 2013 coperti con l'asfalto. Nel corso della giornata i passeggeri hanno visitato il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, le miniere di zolfo di Cabernardi. Il percorso è stato accompagnato da storie e attività di animatori e guide. Nel tragitto, degustazione, sul treno e a pranzo in ristoranti locali, di eccellenze enogastronomiche del territorio. "La riapertura della Ferrovia Subappennina Italica, ad un anno dall'insediamento della giunta Acquaroli, - ha commentato Baldelli - è un simbolo concreto che si aggiunge alla visione che la Regione ha delle infrastrutture. Una regione che vuole essere sempre più interconnessa e intermodale, puntando, per il trasporto ferroviario, al raddoppio e velocizzazione della Orte-Falconara e alla collaborazione con i colleghi della dorsale Adriatica, dall'Emilia Romagna alla Puglia, per l'alta velocità, connettendo le grandi reti alle linee dei territori interni, in una efficace e pragmatica sinergia tra costa ed entroterra".