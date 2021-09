Inizio scuole sulle strade, Rovaldi: «Traffico in aumento, complimenti per le mascherine»

Le attenzioni per il primo giorno di scuola non erano rivolte solo sui banchi. Anche la viabilità, soprattutto nelle ore mattutine precedenti all’ingresso, è stata particolarmente attenzionata dai vertici della Polizia Locale. Il comandante Liliana Rovaldi, basandosi su quanto visionato nel capoluogo, ha tracciato un primissimo bilancio raccontando la mattinata sulle strade:

«L’aumento di traffico c’è stato ma era inevitabile con il fatto che i genitori si sono rimessi sulla strada per accompagnare i figli, soprattutto i più piccoli. Problematiche e incidenti non se ne sono registrati. Avevamo deciso di attenzionare particolarmente la zona del Pinocchio in quanto, in questi giorni, si stanno svolgendo lavori di asfaltatura ma anche le ditte ci sono venute incontro. Un aiuto per il traffico è stato fornito anche dai più grandi che hanno deciso di andare a scuola usando i mezzi pubblici o gli scooter. Uno sguardo anche alle mascherine? Lo abbiamo dato e posso constatare che abbiamo riscontrato un grandissimo senso civico. Tutti indossavano le mascherine, sia i piccoli sia i genitori».