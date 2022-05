"Di corsa all'alba", cambiano aree di sosta e viabilità in centro: tutte le informazioni

ANCONA - Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Ancona all'alba", domenica 5 giugno, sono stati predisposti i seguenti provvedimenti, che saranno in vigore dalle 5 alle 9 (o dalle 6 nelle zone di passaggio dei concorrenti). Nelle seguenti vie e piazze i divieti e le modifiche saranno vigenti dalle 5 alle 9:

PIAZZA IV NOVEMBRE: divieto di sosta e fermata su tutta la piazza e sui due lati nel tratto che dal parcheggio di fronte al monumento porta all’ascensore (eccetto box disabili mezzi al servizio della manifestazione). Divieto di sosta e fermata e di circolazione tra la parte retrostante e quella laterale del monumento. Divieto di sosta e fermata di fronte al ristorante Passetto e nell'area che conduce alla piscina del Passetto, ad eccezione dei veicoli degli atleti partecipanti alla manifestazione.

VIA THAON DE REVEL: divieto di sosta e fermata lungo tutta la via comprese le aree di sosta (fatte eccezione per i veicoli degli atleti partecipanti alla manifestazione).

PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA BAINSIZZA: divieto di circolazione verso la piscina del Passetto. I veicoli provenienti dal viale della Vittoria dovranno svoltare a destra verso via Bainsizza.

VIALE VITTORIA tratto ascendente tra piazza Diaz e via Bainsizza: divieto di sosta e fermata ad eccezione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione.

VIALE VITTORIA tratto discendente tra piazza IV Novembre e via Baracca: dalle 6 alle 9 divieto di circolazione; divieto di sosta e di fermata.

VIALE VITTORIA tratto discendente tra via Baracca e corso Amendola: dalle 6 interdizione della circolazione veicolare durante il passaggio dei concorrenti.

VIALE VITTORIA varchi pedonali: durante il transito dei concorrenti tutti i varchi perdonali saranno interdetti al traffico veicolare; sarà consentito l’accesso regolato da personale dell’organizzazione nel varco di via Corridoni e nel varco di via Bianchi.

VIA BARACCA intersezione VIA VOLTERRA: divieto di circolazione con obbligo di svolta a destra in direzione via Corridoni; l’intersezione sarà presidiata da personale dell’organizzazione per consentire il transito delle ambulanze dirette al Salesi.

CORSO AMENDOLA: divieto di circolazione dalle 6 fino al passaggio di tutti i concorrenti. L’interdizione interesserà anche le seguenti intersezioni: via Chiesa, via Rismondo, via Filzi, via Battisti, (con apposizione di segnaletica verticale di obbligo di svolta a sinistra direzione Via Maratta), via De Bosis, via Cadorna. I veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia.

Nelle seguenti vie, che costituiscono di fatto il tracciato della corsa/camminata, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare dalle 6 fino al passaggio di tutti i concorrenti: VIA GIANNELLI – LARGO CAPPELLI; VIA MATTEOTTI – VIA VOLTURNO; VIA BALDONI; PIAZZALE MARTELLI; VIA CARDETO – VIA VILLAREY; VIA GOITO; VIA BELVEDERE; VIA ODDO DI BIAGIO – VIA FANTI (in via Fanti obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Matas. All’intersezione di Via Matas con P.za San Francesco obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Pizzecolli); VIA BIRARELLI; VIA PIO II; PIAZZALE DUOMO; PIAZZA DEL SENATO (interdizione della circolazione veicolare in direzione via Giovanni XXIII. La circolazione veicolare sarà dirottata in direzione via Pizzecolli); VIA PIZZECOLLI nel tratto compreso tra piazza STRACCA e piazza SAN FRANCESCO: inversione della circolazione. I veicoli dovranno procedere in direzione via Pizzecolli; VIA GIOVANNI XXIII – VIA VANVITELLI – VIA della LOGGIA; PIAZZA DANTE (i veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia); PIAZZA della REPUBBLICA (i veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia); VIA dell’APPANNAGGIO – PIAZZA KENNEDY; VIA MARSALA – CORSO GARIBALDI; PIAZZA CAVOUR – CORSO GARIBALDI; PIAZZA CAVOUR – VIA VECCHINI; VIA GIANNELLI – LARGO XXIV MAGGIO; VIA GIANNELLI – VIALE della VITTORIA.

Tutti i veicoli autorizzati alla sosta all'interno del percorso di gara a partire dalle 6 non potranno riprendere la marcia. Ospedale Salesi: tutti coloro che dovranno recarsi all’ospedale Salesi, a partire dalle 5 potranno accedere da Viale della Vittoria – Via Corridoni . I mezzi di Anconambiente accederanno lungo il percorso della gara dopo le 7. Gli autobus della linea urbana ed extraurbana potranno circolare senza limitazioni dalle ore 8. La circolazione e la sosta sono regolate dall'Ordinanza n. 496/2022 “Provvedimenti limitativi alla sosta ed alla circolazione veicolare per manifestazione sportiva 1^ edizione Ancona all’Alba”.