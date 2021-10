Tornano le Tradizioni in Tavola, il 1 novembre pranzo degustazione alla Locanda del Torrione

Una nuova entusiasmante festa del gusto. Torna la grande kermesse marchigiana sulle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Lunedì 1 novembre , dalle ore 13, al Ristorante il Torrione a Pietrarubbia (PU), andrà in scena un appuntamento straordinario, l’occasione unica di conoscere i segreti di prestigiose cantine e delle virtù dell’alta cucina delle Marche. Gli ospiti saranno accolti ad un originale pranzo-degustazione da Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio che li guiderà in un affascinante percorso ad hoc con al centro raffinate specialità di carne.

Protagoniste saranno alcune delle più celebri cantine della nostra terra. In particolare, sarà possibile assaggiare un intrigante Donna Giulia, spumante Brut metodo Classico ( Fattoria Le Terrazze- Numana-AN), o appassionarsi ad un calice di “Il Famoso nel Convento” Marche Bianco IGT 2020 (Azienda Agricola Conventino Monteciccardo Pesaro Urbino), o “viaggiare” tra le note morbide di un Valturio Marche Rosso IGT 2011 (Azienda agricola Valturio Macerata Feltria Pesaro Urbino) o farsi “tenere per mano” dalla dolcezza di un Passum Marche Rosso Passito IGT 2015 (Azienda Agricola Conventino Monteciccardo Pesaro Urbino) Il costo previsto a partecipante è di 25 euro. Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità. L’organizzazione degli eventi è di Investments & Service.