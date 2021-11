Terza dose, l'ufficialità di Acquaroli: «Prenotazioni dopo 5 mesi dalla seconda»

«Vi informo che a seguito della circolare emanata nelle ultime ore dal Ministero, con il parere dell'Aifa, l'intervallo per la terza dose viene fissato dopo cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale indipendentemente dalla tipologia di vaccino. Dunque si potrà prenotare la terza dose dopo cinque mesi dalla somministrazione della seconda dose». Così Francesco Acquaroli, che in un post sul suo profilo Facebook ha comunicato le linee guida per la somministrazione della terza dose per i cittadini marchigiani.