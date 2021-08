Acquaroli abbraccia il campione Tamberi: «La tua vittoria è un esempio, festeggeremo presto»

Presente anche il Governatore della Regione Marche al Palaindoor nell’evento organizzato dalla Fidal Marche a favore della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo2020 Gianmarco Tamberi. In preparazione un riconoscimento a Palazzo Raffaello

Insieme all’assessore regionale allo sport Giorgia Latini, al Palaindoor a celebrare Gianmarco Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo2020 c’era anche il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli:

«Grazie perché il vostro esempio non è solo una vittoria sportiva che resta nella storia ma è un esempio per tanti giovani che con determinazione potranno trovare sia il successo che il percorso. Adesso speriamo di avere un’occasione per festeggiare insieme questa pagina scritta che rende orgogliose tutte le Marche».