Tenta di impiccarsi in cella: per lui è il secondo gesto autolesionista in due giorni

Choc nel carcere di Montacuto. Oggi pomeriggio un detenuto di origini tunisine di trent'anni ha cercato di suicidarsi infilandosi un cappio al collo per impiccarsi. Il personale della polizia penitenziaria ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono accorse l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla. L'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti ma sembra stare bene fisicamente. Il suo è il secondo gesto autolesionista nel giro di due giorni.

Infatti, proprio ieri pomeriggio quattro detenuti, tutti di origini marocchine e tunisine (tra cui proprio il trentenne), si erano procurati dei tagli alla parte esterna delle braccia. Lo avevano fatto in contemporanea come una protesta fatta di comune accordo. Il fatto potrebbe essere collegato alla morte, tra venerdì e sabato, di un altro loro compagno di origini marocchine, morto per cause naturali nel cuore della notte.