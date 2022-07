Superenalotto, nelle Marche sfiorato il jackpot da oltre 230 milioni di euro: continua la caccia al montepremi record

Le Marche sorridono con il SuperEnalotto: nel concorso del 19 luglio, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.350,41 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Panette 4 a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 241,3 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone.