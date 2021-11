Dorico, quasi demolita la tribuna coperta: nel 2022 il clou dei lavori

La tribuna coperta del Dorico è praticamente demolita ed è pronta a lasciare il posto a quella nuova, definita dai tecnici “all’inglese e di moderna concezione”. Nel giro di qualche giorno, probabilmente due settimane al massimo, inizieranno ad essere sparsi i materiali per la costruzione del nuovo settore che avrà 868 posti a sedere, sarà ribassato rispetto al precedente e più vicino al campo per favorire una migliore visuale.

Il 2022, quindi, sarà l’anno della nuova tribuna ma sarà anche l’anno della demolizione della gradinata scoperta che verrà sostituita da due campi da tennis e uno da padel. Poi, in ultimo, si procederà con la pulizia delle erbacce in curva nord e con il rifacimento del portale di ingresso. Per il 2023 Ancona avrà il suo Dorico 2.0. Contestualmente alla tribuna saranno costruiti anche spogliatoi e servizi (compresi naturalmente quelli riservati ai portatori di handicap) che andranno a sostituire i container momentanei adibiti alla vestizione degli atleti.